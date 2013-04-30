Парламент Кипра проголосовал за налог на недвижимость

Как передает РИА «Новости», за наиболее спорный закон - по недвижимости - проголосовали 29 депутатов из 56 - представители правоцентристской партия Демократический сбор президента Никоса Анастасиадиса, поддержавшей его на выборах Демократической партии и Европейской партии.

Ожидается, что таким же количеством голосов будет одобрен и законопроект о ратификации меморандума с кредиторами об условиях получения финансовой помощи. Его парламент обсудит на вечернем заседании парламента. На вторую половину дня перенесено и обсуждение закона об иностранных гражданах и мигрантах.

Платить налог придется за любую недвижимость, но владельцы единственного жилья получат послабления. За дома и участки стоимостью от 40 тысяч до 120 тысяч евро придется заплатить 0,6% стоимости, то есть не более 720 евро, максимальный налог на недвижимость от 170 тысяч до 300 тысяч составит 2785 евро, на недвижимость от 300 тысяч до 500 тысяч максимальная сумма будет 5385 евро. Налог на недвижимость стоимостью свыше 3 миллионов евро определен в 54,944 тысячи евро.

Новый налог изменится через несколько недель после того как будут включены в реестр незарегистрированные дорогие дома, которые сейчас значатся в госреестре как земельные участки. За счет нового налога правительство планирует получить 75 миллионов евро.

Депутаты единогласно приняли законопроект, касающийся сокращения зарплат и пенсий в государственном секторе. Суммы до 100 евро сократятся на 0,8%, от 1000 до 1500 - на 7,3%, от 2000 до 3000 - на 10,5%, от 3000 до 4000 - 13%, а зарплаты и пенсии свыше 4000 будут сокращены на 14,5%. Также единогласно был принят нормативный акт о бесплатной медицинской помощи для тех, кто в течение трех лет подряд вносит взносы в Фонд социального страхования.