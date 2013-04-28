Мать Царнаевих говорила с сыном о джихаде

Представители властей США, которые сообщили об этом на условиях анонимности агентству AP, рассказали, что российские спецслужбы предоставили запись американским коллегам несколько дней назад, передает ВВС Украина.

Они выразили сожаление в связи с тем, что у ФБР не было этой информации ранее, поскольку это побудило бы внимательнее присмотреться к Царнаевым.

Детали записанной беседы не раскрывают. Неизвестно также, кто был собеседником Зубейдат Царнаевои: убитый при задержании Тамерлан или его младший брат Джохар, который находится сейчас в тюремной больнице.

По словам чиновников, Москва передала запись еще одного разговора между Зубейдат Царнаевой и неназванным лицом, проживающим на юге России и вызывающим подозрения у ФБР.

46-летняя Зубейдат Царнаева имеет американское гражданство, при этом постоянно проживает в Махачкале.

В США ее могут арестовать за кражу из магазина на сумму 1600 долларов. В октябре 2012 года она не явилась в суд.

Ее муж Анзор ранее заявил агентству "РИА Новости", что вылетит в США в четверг, однако он задержался в России, по словам жены, из-за проблем со здоровьем.

В пятницу Зубейдат Царнаева сообщила журналистам, что они с мужем едут из Махачкалы в Москву, добавив, что по прибытии он, возможно, ляжет в клинику.

19-летний Джохар Царнаев на допросе подтвердил, что они с братом устроили взрывы в Бостоне, чтобы "защитить ислам из-за войн в Ираке и Афганистане".

Родители братьев Царнаевих неоднократно выражали уверенность в невиновности своих детей, которых, по их мнению, "подставили" спецслужбы США.

"Мои сыновья невиновны. Я люблю их и хочу, чтобы весь мир услышал это. Если бы меня сегодня убили, я была бы счастлива. И, умирая, я бы сказала:"Аллах акбар", - заявила Зубейдат Царнаева в интервью CNN.