ООН направит в Мали новую миротворческую миссию: 11,2 тысячи военных

Совет Безопасности ООН учредил новую миссию по стабилизации положения в Мали (MINUSMA), в которой будут задействованы 11 тысяч 200 военнослужащих и 1440 полицейских, передает РИА «Новости».

Предложение трансформировать находящийся в Мали контингент африканских стран в миротворческие силы, которые будут противостоять повстанцам, контролирующим две трети этой страны, ранее направил в СБ ООН Генеральный секретарь организации Пан Ги Мун. Согласно принятой сегодня резолюции, эта трансформация произойдет к 1 июля.

В резолюции предлагается предоставить помощь военнослужащим и полиции новой миротворческой миссии в Мали для восстановления конституционного порядка и проведения выборов. Повстанцам предложено сложить оружие и начать переговоры с властями.

В декабре 2012 года Совет безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA), по меньшей мере, на год для восстановления нормальной жизни в северных районах страны, события в которой стали следствием операций НАТО и свержения режима Муамара Каддафи в соседней Ливии. Исход оттуда племен туарегов, пользовавшихся покровительством бывшего ливийского лидера, привел к сепаратистской войне и образованию самопровозглашенного государства Азават на севере Мали.

В январе, когда повстанцы начали атаковать центральные районы страны, Франция ввела в Мали около 2 тысяч военнослужащих. К моменту трансформации африканских сил в миротворцев ООН, французский контингент должен быть выведен.