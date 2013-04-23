Венесуэла решила напугать США

Министр иностранных дел Венесуэлы Элиас Хауа пригрозил США санкциями "торгового, энергетического, экономического и политического характера".

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Телесур", сообщает ИТАР-ТАСС.

Министр отверг заявление помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Роберты Джекобсон, которая высказалась за пересчет голосов, поданных на внеочередных президентских выборах в Венесуэле.

"Мы категорически отвергаем заявление госпожи Роберты Джекобсон", - сказал Э.Хауа, отметив, что "самое тяжкое" в ее словах заключается в том, что она "угрожает Венесуэле вынесением санкций". В ответ на это "мы готовы принять меры торгового, энергетического, экономического и политического характера против Соединенных Штатов", подчеркнул глава МИД.

США являются важнейшим торговым партнером Венесуэлы. По данным Венесуэльско-Американской торговой палаты, импорт из США в Венесуэлу вырос по итогам прошлого года почти на 43% и достиг в денежном выражении 17,6 млрд долларов. В целом объем двусторонней торговли составил 56,3 млрд долларов. Венесуэльский экспорт достиг 38,7 млрд долларов, из которых 37,4 млрд составили нефть и нефтепродукты. На сегодняшний день США импортируют около 900 тыс. баррелей венесуэльской нефти в сутки.