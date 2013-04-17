Венесуэльская оппозиция обвинила власти в провокациях

В Каракасе проходят многотысячные акции протеста оппозиции, требующей пересчета голосов по итогам выборов. По последним данным, в результате беспорядков погибли не менее семи человек, более 60 пострадали. Не менее 135 оппозиционеров арестованы.

"Мадуро и его правительство распорядились (устроить) беспорядки... Это они ответственны (за беспорядки)", - цитирует РИА Новости.

В свою очередь, победивший на выборах кандидат от правящих сил Николас Мадуро обвиняет в организации беспорядков оппозиционеров. Ранее он заявил, что запретит демонстрантам провести запланированную на среду акцию протеста в центре Каракаса.

Акции протеста сторонников оппозиции начались сначала в Каракасе. Затем, по данным СМИ, они охватили и другие города страны. Демонстранты блокируют дороги, жгут шины и мусор, устраивают стычки со стражами порядка. В ночь на вторник полиция применила слезоточивый газ для их разгона в некоторых районах Каракаса.