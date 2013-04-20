В Китае 7-балльное землетрясение

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV. Ранее сообщалось о 32 погибших и 600 пострадавших.

В результате землетрясения разрушены здания, образовались оползни.

Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным данным, от 6,6 до 7,0, произошло в 8:02 по пекинскому времени. Эпицентр располагался у города Яань, гипоцентр залегал на глубине 12-13 километров. Толчки ощущались в провинциях Гуйчжоу, Ганьсу, Шэньси и Юньнань, передает Лента.ру.

Провинция Сычуань находится в сейсмически активном районе. Сычуанское землетрясение 2008 года относится к наиболее разрушительным в истории человечества: погибло 69 тысяч человек, 18 тысяч пропали без вести.