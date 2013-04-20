Второй "бостонский террорист" схвачен раненным
03:50, 20 апреля 2013Мир
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Подозреваемый в совершении теракта в Бостоне, укрывавшийся на катере в предместье, задержан, сообщает бостонская полиция.
По данным телеканала NBC, предполагаемый бостонский террорист жив, он получил ранения.
Как сообщил представитель полиции, 19 летний Джохар Царнаев госпитализирован в тяжелом состоянии.
Окруженный силовиками катер, в котором укрывался подозреваемый, стоит на прицепе на заднем дворе частного дома в Уотертауне. Его обнаружили при осмотре местности с вертолета. Полицейские обстреляли катер светошумовыми гранатами и подожгли.
Как сообщалось ранее, полицейские опасаются, что на подозреваемом может быть одет "пояс смертника".
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