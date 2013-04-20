Второй "бостонский террорист" схвачен раненным

По данным телеканала NBC, предполагаемый бостонский террорист жив, он получил ранения.

Как сообщил представитель полиции, 19 летний Джохар Царнаев госпитализирован в тяжелом состоянии.

Окруженный силовиками катер, в котором укрывался подозреваемый, стоит на прицепе на заднем дворе частного дома в Уотертауне. Его обнаружили при осмотре местности с вертолета. Полицейские обстреляли катер светошумовыми гранатами и подожгли.

Как сообщалось ранее, полицейские опасаются, что на подозреваемом может быть одет "пояс смертника".