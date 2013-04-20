Лукашенко уверен, что кипрский кризис был направлен против России

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос парламентариев о финансовом кризисе на Кипре, после обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, А.Лукашенко подчеркнул: «Будучи в командировках в последнее время, да и разговаривая с отдельными людьми, я им говорю: теперь вы убедились, где надо было хранить деньги? По крайней мере, мы никогда в жизни не залезли бы в чужой карман и не забрали бы чужие деньги, как это сделали демократы в Европейском союзе».

Он согласился с мнением, что острием эти действия были направлены против российского государства.

«Вы просто не знаете, как это произошло: кто надавил на Кипр, кто приказал забрать часть средств. Сегодня говорят, что острием это было направлено против российского государства. В какой-то степени я с этим согласен. Понятно, кто там хранил деньги. Это были заработанные деньги, но Больших», - отметил Президент Беларуси.

При этом А.Лукашенко выразил уверенность, что события на Кипре «не поколеблют» Россию.

«Что им эти 20 или 30 миллиардов, которые демократическая Европа отобрала у Кипра? Это слезы! Но мы увидели демократию в развернутом виде», - подчеркнул А.Лукашенко.

Он признался, что рад такому развитию событий.

«Теперь ни один европейский политик не имеет права упрекнуть россиянина, украинца, белоруса или еще кого-то на постсоветском пространстве в недемократичности. Потому что самые недемократичные поступки – это когда ты отбираешь собственность. Нас критикуют, что мы когда-то раскулачивали, землю отбирали, собственность. Так это же еще хуже – взяли в чужой карман залезли и отобрали деньги. Кому такая демократия нужна? Я не апологет этих богатых людей и абсолютно их не защищаю. С другой стороны, я просто рад, что те, кто слишком быстро стал богатым, - наверное, это не совсем справедливо, - он немножко поделился, но не с теми... Лучше бы, кончено, с нами», - отметил А.Лукашенко.