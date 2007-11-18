Саакашвили хочет, чтобы ОБСЕ направила тысячу наблюдателей

19:05, 18 ноября 2007
Мир
687 0

Президент Грузии встретился с послом

Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал посла ОБСЕ в Тбилиси направить тысячу наблюдателей на досрочные президентские выборы 5 января будущего года.

"Для нас очень важно, чтобы ОБСЕ, как самый демократичный институт наблюдателей в Европе, направила в Грузию сотни, а если будет необходимо и тысячу своих представителей", - сказал Саакашвили на встрече с послом ОБСЕ в Грузии Тери Хакала в воскресенье.

По словам президента, такое большое количество наблюдателей необходимо стране, чтобы показать, как пройдут выборы, передают РИА Новости.

"Против нас задействована машина, которая пытается представить Грузию нестабильной страной, где проводятся недемократические выборы", - отметил Саакашвили.

Он отметил, что оппозиция в стране имеет все возможности вести свою политическую деятельность без ограничений.

"Мы не создадим ни одному кандидату в президенты проблем с уголовным преследованием, хотя некоторые и имеют с законом проблемы. Грузинский народ сам должен сделать свой выбор перед лицом всего мира", - подчеркнул Саакашвили.

По инициативе президента Грузии, досрочные президентские выборы состоятся 5 января 2008 года. Желание принять участие в предстоящих выборах высказали, кроме Саакашвили, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, кандидат от объединенной оппозиции беспартийный бизнесмен Леван Гачечиладзе, бизнесмен Бадри Патаркацишвили, лидер "Партии будущего" Гия Маисашвили

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter