Саакашвили хочет, чтобы ОБСЕ направила тысячу наблюдателей

Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал посла ОБСЕ в Тбилиси направить тысячу наблюдателей на досрочные президентские выборы 5 января будущего года.

"Для нас очень важно, чтобы ОБСЕ, как самый демократичный институт наблюдателей в Европе, направила в Грузию сотни, а если будет необходимо и тысячу своих представителей", - сказал Саакашвили на встрече с послом ОБСЕ в Грузии Тери Хакала в воскресенье.

По словам президента, такое большое количество наблюдателей необходимо стране, чтобы показать, как пройдут выборы, передают РИА Новости.

"Против нас задействована машина, которая пытается представить Грузию нестабильной страной, где проводятся недемократические выборы", - отметил Саакашвили.

Он отметил, что оппозиция в стране имеет все возможности вести свою политическую деятельность без ограничений.

"Мы не создадим ни одному кандидату в президенты проблем с уголовным преследованием, хотя некоторые и имеют с законом проблемы. Грузинский народ сам должен сделать свой выбор перед лицом всего мира", - подчеркнул Саакашвили.

По инициативе президента Грузии, досрочные президентские выборы состоятся 5 января 2008 года. Желание принять участие в предстоящих выборах высказали, кроме Саакашвили, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, кандидат от объединенной оппозиции беспартийный бизнесмен Леван Гачечиладзе, бизнесмен Бадри Патаркацишвили, лидер "Партии будущего" Гия Маисашвили