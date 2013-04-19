В США надеются на расширение действия «Списка Магнитского» на другие страны

Как заявил разработчик санкций в отношении российских чиновников и силовиков, сенатор Бенджамин Кардин, Конгресс продолжит работу с администрацией Барака Обамы по увеличению списка внутри страны, и американские законодатели рассчитывают, что аналогичные списки появятся и в других странах. Он напомнил, что аналогичные законопроекты обсуждаются парламентариями в Европе и Канаде.

Как известно, в опубликованной части «Списка Магнитского» содержатся 18 фамилий россиян, которые, по мнению американских законодателей, причастны к нарушениям прав человека.

Эхо Москвы