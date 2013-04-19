Возле университета вблизи Бостона произошла стрельба
07:35, 19 апреля 2013Мир
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Скончался полицейский, раненный при стрельбе в кампусе.
Полицейский, получивший ранения, умер
Возле здания Массачусетского технологического университета, расположенного в пригороде Бостона, произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
Полицейский, получивший ранения при стрельбе, скончался.
Полиция оцепила кампус, стрелявший пока не задержан.
Как сообщалось, в Бостоне в понедельник на финише марафона были взорваны две бомбы, в результате чего три человека погибли и около 180 человек ранены. В четверг ФБР обнародовало фотографии подозреваемых.
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