Возле университета вблизи Бостона произошла стрельба

Возле здания Массачусетского технологического университета, расположенного в пригороде Бостона, произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Полицейский, получивший ранения при стрельбе, скончался.

Полиция оцепила кампус, стрелявший пока не задержан.

Как сообщалось, в Бостоне в понедельник на финише марафона были взорваны две бомбы, в результате чего три человека погибли и около 180 человек ранены. В четверг ФБР обнародовало фотографии подозреваемых.