В США опознаны все погибшие в результате терактов в Бостоне

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на генконсульство КНР в Нью-Йорке, передает РосБалт.

Как отмечает агентство "Синьхуа", родственники погибшего юноши попросили не разглашать его имя. Ранее сообщалось, что третья жертва теракта — студент выпускного курса Бостонского университета.

Президент США Барак Обама заявил, что ФБР расследует трагедию в Бостоне как теракт, но организаторы еще не установлены. "Мы пока не знаем, международная или внутренняя террористическая организация организовала это, или же это дело рук одного преступника. Но мы выясним, кто это, и они предстанут перед правосудием", — сказал глава Белого дома.

15 апреля во время Бостонского марафона прогремели два взрыва с интервалом в 12 секунд. Взрывные устройства, как удалось выяснить в ходе расследования, были изготовлены из бытовых скороварок, начиненных поражающими элементами. Ранения получили 176 человек, несколько десятков находятся в критическом состоянии.