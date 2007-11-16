Явлинский: Путин выстроил авторитарный режим

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» лидер российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что сегодня в России существует авторитарный режим. «В России было самодержавие, была тоталитарная система. Сегодня Владимир Путин выстроил авторитарный режим», – сказал Григорий Явлинский.

Кроме того, именно наличие авторитарной системы Явлинский считает причиной неприятия российской политической верхушкой «оранжевой революции». «Такая система не приемлет оппонентов, каких бы то ни было. Посмотрите, прокремлевская партия «Единая Россия» отказалась даже от публичных дискуссий с теми политическими партиями, которые будут участвовать в парламентских выборах. Более того, лидер этой партии, спикер Государственной Думы Борис Грызлов заявил, что «российский парламент – не место для дискуссий».

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