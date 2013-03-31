Во Франции из-за пожара в ночном клубе эвакуировали 300 посетителей
15:14, 31 марта 2013Мир
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Пожар произошел в ночном клубе близ города Кастр департамента Тарн на юге Франции, эвакуированы 300 посетителей.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Франс Пресс», по предварительным данным, пострадавших нет.
Возгорание произошло сегодня рано утром на чердаке над дискотекой клуба le Nouba rolls в населенном пункте Леску в 20 км от Кастра.
Спустя несколько часов с пожаром справились 70 прибывших по вызову пожарных.
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