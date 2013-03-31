Во Франции из-за пожара в ночном клубе эвакуировали 300 посетителей

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Франс Пресс», по предварительным данным, пострадавших нет.

Возгорание произошло сегодня рано утром на чердаке над дискотекой клуба le Nouba rolls в населенном пункте Леску в 20 км от Кастра.

Спустя несколько часов с пожаром справились 70 прибывших по вызову пожарных.