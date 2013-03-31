СМИ: Березовский незадолго до смерти ожидал перевода на свой счет $300 млн

Об этом пишет британская газета Sunday Times со ссылкой на источники.

Как следует из материалов, оказавшихся в распоряжении журналистов, инвестиционная компания, управляющая тремя офшорными фондами Б.Березовского, должна была реализовать активы ”в период с октября 2012 по март 2013 года с тем, чтобы предоставить ему (Березовскому) сумму порядка 300 миллионов долларов”, отмечает РИА «Новости».

Тело Б.Березовского было найдено охранником 23 марта в ванной дома в деревне Аскот в английском графстве Беркшир. В начале этой недели стали известны предварительные результаты вскрытия тела бизнесмена. Согласно данным экспертизы, причиной смерти могло стать повешение. Официальная причина смерти будет озвучена через несколько недель после проведения дополнительных исследований.

Ранее сообщалось, что в качестве одной из версий произошедшего рассматривается самоубийство. Последнее время Б.Березовский испытывал финансовые затруднения, в том числе в связи с проигрышем суда Роману Абрамовичу, которому он должен был выплатить около 35 миллионов фунтов стерлингов.