СМИ: Новая глава Секретной службы США начинала карьеру в Диснейленде

Перед назначением на должность нынешняя руководительница USSS занимала должность начальника штаба Секретной службы. Родом 53-летняя Пирсон из Орландо, окончила Университет Центральной Флориды. С 1980 года работает в органах.

Об этом пишет Guardian в своей статье, где комментирует приход Пирсон как "конец культуры мачо".

Ранее Джулия Пирсон в интервью Smithsonian.com рассказала, что начинала карьеру в Диснейленде и назвала опыт работы с детьми очень полезным для агента спецслужб.

"Я ходила одета в большой костюм одного из персонажей сказок. Сейчас я думаю, что опыт работы с большими толпами в парке произвел хорошее влияние на мою способность работать в секретной службе!", - сказала Пирсон.

Как сообщал УНИАН, руководителем Секретной службы США (United States Secret Service, USSS) впервые стала женщина.

Барак Обама выбрал новым главой Секретной службы Джулию Пирсон, в последнее время возглавлявшую аппарат спецслужбы.

Свою карьеру в этом агентстве 53-летняя Пирсон начала еще 30 лет назад в Майами, поступив на службу агентом ведомства.

В прошлом месяце действующий глава службы Марк Салливан заявил о намерении уйти в отставку.

Основными задачами USSS являются предотвращение подделки американских денег, долговых обязательств, прочих ценных документов.

В ее компетенции охрана президента, вице-президента, их непосредственных родственников, других высокопоставленных чиновников, бывших президентов и их супруг, кандидатов в президенты и вице-президенты, представителей иностранных государств во время их визитов. Также USSS занимается расследованием различных видов финансовых махинаций, краж личных данных, помогает расследовать некоторые внутренние преступления.