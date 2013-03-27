В Украину из Сирии вернулись еще двое украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информации политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Вчера МИД и Посольство Украины в Сирии во взаимодействии с другими причастными органами обеспечили возвращение на Родину через территорию Ливана двух наших соотечественников в связи со сложной ситуацией с безопасностью в Сирии”, - сказал Е.Перебийнис.

По его словам, в целом в связи с эскалацией сирийского конфликта МИД вместе с другими государственными органами, начиная с 2011 года, эвакуировали с территории Сирии 568 граждан Украины.