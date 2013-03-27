В Украину из Сирии вернулись еще двое украинцев
13:00, 27 марта 2013Мир
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В целом в связи с эскалацией сирийского конфликта МИД вместе с другими государственными органами эвакуировали с территории Сирии 568 граждан Украины.
Из Сирии вернулись еще двое украинцев
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информации политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
“Вчера МИД и Посольство Украины в Сирии во взаимодействии с другими причастными органами обеспечили возвращение на Родину через территорию Ливана двух наших соотечественников в связи со сложной ситуацией с безопасностью в Сирии”, - сказал Е.Перебийнис.
По его словам, в целом в связи с эскалацией сирийского конфликта МИД вместе с другими государственными органами, начиная с 2011 года, эвакуировали с территории Сирии 568 граждан Украины.
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