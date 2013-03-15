Оппозиция в Сирии контролирует две трети страны - разведка

Как сообщает РИА Новости, выступая на конференции в городе Герцлии, генерал-майор предупредил, что в рядах сирийской оппозиции растет влияние радикальных исламистов, которые после решения основной задачи — свержения режима Башара Асада — "направят свою энергию против Израиля".

"Сирию не следует воспринимать как единое целое. Есть государство Асада, и есть государство повстанцев, под контролем которых находится две трети населенной части страны…Большинство городов полностью или частично контролируется ими", — заявил Кохави. Он добавил, что приграничные с Израилем районы Голанских высот превратились в мозаику из воюющих друг с другом анклавов. "Одиннадцать из 17 переходов (между примыкающей к Израилю демилитаризованной зоной и остальной частью Сирии) находятся в руках повстанцев, и через них проходят не только беженцы, но и оружие, и даже джихадистские элементы", — сказал глава спецслужбы.

Кохави утверждает, что верные Асаду войска готовятся к применению против оппозиции химического оружия. "Приказа Асад еще не отдал, но готовится к этому", — заявляет шеф разведки. По его данным, Иран и движение ливанских шиитов "Хезболлах", опасаясь за судьбу союзного режима, формируют для боев в Сирии ополчение в 50 тысяч человек с возможностью удвоения его численности.

Кохави также поделился оценками ситуации на Западном берегу реки Иордан, где проходят антиизраильские выступления, перерастающие в стычки с армией и полицией. В беспорядках, подогреваемых экономическим кризисом, стагнацией дипломатического процесса, действиями еврейских поселенцев и сочувствием к землякам-арестантам, генерал не видит угрозы новой "интифады" — всеобщего восстания против оккупации. "Число участников в большинстве случаев не превышает 4 тысяч. Тут нет потенциала третьей интифады", — сказал Кохави.