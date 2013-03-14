В США женщина с пятью пересаженными органами родила ребенка

Как сообщили врачи клиники в американском городе Майами (штат Флорида), где появился на свет ребенок, это первый подобный случай в мире, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы пересмотрели много медицинской литературы, и, по нашим данным, нынешний случай - первый в мире, когда ребенка родила женщина с пятью пересаженными органами", - заявил представитель больницы на пресс-конференции. Врачи подчеркнули, что им известно о фактах рождения детей в Европе женщинами с двумя пересаженными органами.

Когда Ф.аль-Ансари было 19 лет, у нее был обнаружен тромб в кишечной артерии. В 2007 году в одной из больниц Майами ей сделали операцию, в результате которой она получила донорские печень, поджелудочную железу, желудок, тонкую и толстую кишку.