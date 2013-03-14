Биограф впервые обнародовал польскую фамилию Ангелы Меркель

00:16, 14 марта 2013
Мир
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель имеет польские корни.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер ФРГ Ангела Меркель

Если бы ее дед в 1930 году не поменял фамилию, ее девичья фамилия звучала бы не Каснер, а Казмерчак, пишет автор новой биографии главы немецкого правительства Штефан Корнелиус в статье в газете Sueddeutsche Zeitung.

Биография, которая называется "Ангела Меркель - канцлер и ее мир" выйдет в свет 14 марта.

Как пишет автор биографии, дедом А.Меркель был выходец из Познани Людвиг Казмерчак. Эту фамилию в детстве носил и родившийся в 1926 году отец нынешнего канцлера Германии Хорст. Только в 1930 году его семья решила взять фамилию на немецкий лад - Каснер.

Настоящая фамилия отца А.Меркель, которую он получил при рождении, была неизвестна до сих пор. Сама канцлер на этот счет высказывалась крайне туманно, замечает РИА «Новости».

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