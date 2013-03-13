На аэродроме в Катовице застрял Boeing: работа аэропорта заблокирована

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба аэродрома, отметив, что никто из 185 людей, находившихся на борту Boeing 737-800, не пострадал.

"Сейчас продолжаются работы для того, чтобы убрать самолет с полосы. На данный момент трудно определить, как долго это продлится, поскольку должны быть выполнены все процедуры, определенные государственной комиссией по изучению причин авиационных аварий, перевозчика и страховой компании", - отметила пресс-служба.

Ситуацию осложняет то, что самолет застрял в почве за взлетной полосой, что требует использования дополнительной техники, которая бы дала возможность его вытянуть.

Польские медиа сообщают, что работа аэродрома будет заблокирована по меньшей мере несколько часов, не исключая, что все процедуры могут продлиться до полудня.

Аэродром, который находится возле польского города Катовице на юге Польши, уже объявил об отмене 5 из 17 включенных в сегодняшнее расписание рейсов, а самолеты, которые должны были прибывать в этот город перенаправляются в Краков.

Единственный рейс в Украину, включенный в расписание, запланирован на 19.25 (по местному времени) в Киев.

Самолет, выехавший за взлетную полосу, выполнял чартерный рейс из египетского Шарм эль Шейха.

Справка УНИАН. Услугами Катовицкого аэродрома в прошлом году воспользовалось почти 2,1 млн пассажиров, что позволило ему занять четвертое место среди всех 12 аэродромов в Польше с долей рынка около 11%.

Из Катовице летают почти 40 авиакомпаний, в том числе Wizzair, которая выполняет рейсы в Киев.