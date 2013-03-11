Чешский суд отказался признать милосердие экс-президента госизменой

Чешский Конституционный Суд не согласился с предложением сенаторов и не отменил противоречивой части массовой амнистии, которую верхняя палата квалифицировала как проявление государственной измены экс-президентом Вацлавом Клаусом.

Об этом сообщает dw.de. Сенаторы считают государственной изменой осуществленной президентом недавно массовую амнистию. По милости главы государства на свободу вышли почти шесть с половиной тысяч заключенных, среди которых и осужденные за резонансные коррупционные преступления. Впрочем, суд отклонил конституционную жалобу, напомнив сенаторам, что амнистия, так же, как и помилование, является исключительным правом президента, который исходит из понятия «милосердие» и не должен объяснять свои основания. Суд обнародовал и позицию тех судей, которые не согласны с большинством.

То, что верховные защитники законности отвергли конституционную жалобу, вызвало недовольство верхней парламентской палаты. Влиятельная сенатор Ева Сикова напоминает на страницах газеты Lidové noviny, что из-за аналогичной жалобы пришлось уйти с должности литовском президенту, что отставку президента немецкого вызвали гораздо меньшие прегрешения, чем те, которые допустил В.Клаус.

Однако все похоже на то, что в ближайшем будущем суд не будет рассматривать такие жалобы, как та, что была подана на В.Клауса. Новоизбранный президент Милош Земан отметил, что не будет совершать ни помилования, ни амнистий. По мнению М.Земана, и то, и то является "монархическим пережитком".