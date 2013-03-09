Президент ФИФА призвал египетских футбольных фанатов прекратить беспорядки

Как сообщает РИА «Новости», египетский суд сегодня подтвердил смертный приговор для 21 обвиняемого в трагедии, произошедшей в феврале 2012 года в городе Порт-Саид. Еще 28 подсудимых были оправданы.

Футбольные фанаты ''Аль-Ахли'', недовольные оправдательным приговором, подожгли здание Египетского футбольного союза, а также клуб отдыха офицеров полиции, расположенные в одном из самых фешенебельных районов города Замалек. В настоящий момент горящие здания тушат несколько вертолетов сил гражданской обороны страны.

В то же время тысячи жителей Порт-Саида вышли на улицы города, протестуя против приговора судьи в отношении болельщиков местной команды, который они считают ''несправедливым и политизированным''.

"Я призываю египетских футбольных болельщиков сохранять спокойствие, - написал в своем микроблоге в Twitter Й.Блаттер. - Насилие не является решением проблем и противоречит духу спорта".

Первый приговор суда, озвученный в январе этого года, вызвал массовые столкновения с полицией в Порт-Саиде. В ходе беспорядков погибло несколько десятков человек, сотни получили ранения.

Столкновения с полицией возобновились на минувшей неделе. Поводом послужило решение МВД о переводе приговоренных к смертной казни по делу о "порт-саидской трагедии"из тюрьмы города в учреждение за пределами города.

Накануне полиция полностью вывела свои части из города. Обеспечение безопасности в Порт-Саиде перешло к армии.