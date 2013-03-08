Польской оппозиции не хватило голосов, чтобы выразить вотум недоверия Туску

За вотум недоверия проголосовали 137 депутатов Права и Справедливости, против было 236 из коалиции Гражданская платформа и Польская крестьянская партия, 41 депутат Солидарной Польши воздержался, а депутаты Движения Паликота вышли из зала, сообщает Польское радио.

Профессор Пиотр Глинский, которого Право и Справедливость предлагала назначить техническим премьером, после голосования, заявил, что не воспринимает результатов голосования лично и будет дальше работать для Польши.

Как сообщалось, депутаты крупнейшей оппозиционной партии Право и Справедливость обвинили коалицию Гражданская платформа - Польская крестьянская партия в нарушении демократии, ослаблении государства, неспособности справиться с безработицей, в очень тяжелом положении пенсионеров. Оппозиционеры предлагали выразить правительству Дональда Туска недоверие и назначить технического премьера.