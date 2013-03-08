Сегодня пройдет инаугурация нового президента Чехии

Как сообщает Радио Прага, президентский кортеж М.Земана, которого будут сопровождать его жена Ивана и дочь Катержина, прибудет на место за час до церемонии, после чего состоится символическое «открытие» Пражского Града.

В свою очередь, члены правительства Чехии прибудут на мероприятие на специальном микроавтобусе.

По случаю инаугурации будут закрыты несколько пражских улиц, в частности Loretánská и Ke Hradu. Данные ограничения продлятся до конца церемонии.

Как сообщал УНИАН. 26 января экс-премьер Чехии Милош Земан победил во втором туре первых в Чехии всенародных прямых выборов президента.

Новый президент Чехии впервые избирался всеми гражданами в ходе всенародного голосования. Соответствующий конституционный закон подписал Вацлав Клаус в феврале прошлого года. Ранее глава Чешского государства избирался на общем заседании обеих палат парламента. Так были избраны Вацлав Гавел (1993-2003) и действующий глава государства В.Клаус (с 2003).

В марте 2013 года истек второй президентский мандат В.Клауса, который, согласно Конституции, не может баллотироваться на третий президентский срок.

М.Земан родился 28 сентября 1944 года в городе Колин. В 1968 году вступил в компартию Чехословакии, но спустя два года был исключен из нее за несогласие с вводом в страну войск Варшавского договора. Участвовал в демонстрации на Народном проспекте в Праге 17 ноября 1989 года, положившей начало «бархатной революции» в Чехословакии. М.Земан известен многочисленными яркими высказываниями. На одной из недавних пресс-конференций в Праге, отвечая на вопрос журналистов о том, почему экс-премьер решил вернуться в активную политическую жизнь, М.Земан сказал, что хочет изменить ситуацию в чешской политике, где «политиков налево и направо называют ворами или идиотами, а в некоторых случаях - ворами и идиотами одновременно».