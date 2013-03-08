Умер автор сериала о комиссаре Каттани

Об этом сообщила местным СМИ дочь кинематографиста.

Дамиани учился живописи в Миланской Академии изящных искусств Брера. В 1946 году он начал работать в кинематографе сначала как художник, затем как помощник режиссёра. Снял несколько короткометражных документальных фильмов, потом начал писать сценарии. С 1960 года сам ставил художественные фильмы.

Некоторые работы Дамиани, посвященные борьбе с организованной преступностью, в частности фильмы "Золотая пуля", "Сова появляется днем", "Следствие закончено, забудьте", с успехом демонстрировались в СССР, замечает РИА Новости. Картина "Признание комиссара полиции прокурору республики" в 1971 году получила Золотой приз на Московском международном кинофестивале.

Однако поистине мировую известность принес режиссеру многосерийный политический детектив "Спрут"о мужественном борце с мафией и коррупцией комиссаре Коррадо Каттани, роль которого сыграл Микеле Плачидо. Фильм, впервые показанный по итальянскому телевидению в 1984 году, пользовался большим успехом во многих странах.

В 1988 году Дамиани сделал телефильм "Поезд Ленина"о возвращении в Россию из эмиграции лидера большевиков. Свой последний фильм "Убийцы в дни праздников" Дамиани снял в 2002 году.