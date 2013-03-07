МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Гвинею
02:57, 07 марта 2013Мир
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В связи с обострением общей ситуации безопасности в Гвинейской Республике, в частности в районе города Конакри, МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от посещения этой страны, а тем, кто уже находится на территории Гвинеи - проявлять повышенную бдительность и осторожность.
Гвинея на карте Африки
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Республике Сенегал по номеру телефона:+221 33 859 02 02; Почетного консульства Украины в городе Конакри по номеру телефона:+224 62 93 84 63; или на круглосуточную горячую линию МИД: +38 044 238 16 57.
Справка УНИАН. В соответствии с сообщениями СМИ, на прошлой неделе в Гвинее произошли массовые беспорядки. В результате столкновений погибли несколько лиц, сотни пострадали.
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