МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Гвинею

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Республике Сенегал по номеру телефона:+221 33 859 02 02; Почетного консульства Украины в городе Конакри по номеру телефона:+224 62 93 84 63; или на круглосуточную горячую линию МИД: +38 044 238 16 57.

Справка УНИАН. В соответствии с сообщениями СМИ, на прошлой неделе в Гвинее произошли массовые беспорядки. В результате столкновений погибли несколько лиц, сотни пострадали.