СМИ назвали самых влиятельных женщин России (рейтинг)

Рейтинг самых влиятельных женщин России второй год подряд представляют радиостанция "Эхо Москвы", информагентства РИА Новости, "Интерфакс" и журнал "Огонек".

Второй год подряд в категории "Политика" возглавила рейтинг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Второе место у вице-премьера РФ по социальным вопросам Ольги Голодец. Третье место за собой сохранила пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Помощник Путина Эльвира Набиуллина оказалась на четвертом месте (+1 к 2011-у).

Певица Алла Пугачева в 2013-м заняла пятое место (-3 к 2011-у).

В список по итогам 2012 года вошли женщины, которые либо влияют на принятие решений в сфере политики или бизнеса, занимая высокие должности, либо в силу своей профессиональной или общественной деятельности определяют умонастроения людей или являются примером для подражания.

Самой влиятельной женщиной в категории "Бизнес" рейтинга ТОП-100 по итогам 2012 года стала гендиректор "Трансаэро" Ольга Плешакова, поднявшаяся с третьего места на две позиции. Занимавшая по итогам 2011 года первое место зампред правления Сбербанка Белла Златкис сейчас получила лишь "серебро". Зато сооснователь "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская поднялась с пятого места на третье, став "бронзовым призером".

Топ-5 в категории "Бизнес" замыкают президент сетей фитнес-клубов World Class и "ФизКульт"Ольга Слуцкер и зампред совета директоров Транскредитбанка Татьяна Парамонова. Обе по сравнению с прошлым годом поднялись на три позиции.

В состав экспертной группы, которая выставляла оценки по 20-балльной шкале, вошли 43 человека. Среди них - председатель Госдумы Сергей Нарышкин, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, ряд главных редакторов ведущих СМИ, представители всех партий, представленных в Госдуме.