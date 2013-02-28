Путин сказал Олланду, что никаких проблем с правами человека в России не было

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал после переговоров с Президентом Франции Франсуа Олландом.

«Я не считают, что в 2012 году какие-то особые сложности с правами человека», - сказал В.Путин.

Он отметил, что в России прошло две избирательные кампании - выборы в Госдуму и выборы Президента, в ходе которые произошло обострение политической ситуации.

«В каждой стране в ходе избирательных крупных компаний всегда происходит обострение политической борьбы, взаимные претензии сопровождается призывами поддержать ту или иною сторону, всегда говорится о каких-то нарушениях – это вообще общемировая практика» - считает В.Путин.

По его словам, в 2012 году в России ничего не изменилась, поскольку принципиальный выбор в сторону развития демократии был сделан в начале 90-х годов.

Он заверил, что РФ сходить с этого пути не намерена.

Как сообщал УНИАН, во Всемирном докладе международной организации Human Rights Watch говорится, что в 2012 году российская власть развернула самые масштабные репрессии против гражданского общества за всю постсоветскую историю.

В докладе отмечается, что власти России провели через парламент целую серию ограничительных законов, притесняли и запугивали активистов, вмешивались в деятельность неправительственных организаций. Все это развеяло надежды на реформы, появившиеся в конце 2011 г., в частности, на волне массовых протестных выступлений.