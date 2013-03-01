Вице-президент Венесуэлы: Чавес ведет невероятный бой за жизнь

"Все вы знаете, что президент Уго Чавес ведет невероятный бой за здоровье и жизнь", — цитирует Мадуро агентство EFE.

По его словам, глава государства находится на "непростом этапе" лечения. Вместе с тем, Мадуро подчеркнул, что пока восстановление Чавеса проходит нормально, сообщает Росбалт.

Отметим, накануне бывший посол Панамы при Организации американских государств Гильермо Кочес заявил телеканалу NTN2 об имеющейся у него конфиденциальной информации, согласно которой у президента Венесуэлы Уго Чавеса еще два месяца назад была зафиксирована смерть головного мозга.

По словам Кочеса, Чавеса доставили из Гаваны в Каракас, потому что отключать его от аппарата искусственного дыхания на Кубе власти не хотели. "Президента, скорее всего, отключили от аппаратов, поддерживающих его жизнь, четыре дня назад", — сказал экс-посол.

По словам Кочеса, смерть головного мозга была зафиксирована у Чавеса еще 30 декабря. Политик предложил властям Венесуэлы попытаться опровергнуть эту информацию. "Я предлагаю правительству Венесуэлы сказать, что я говорю ложь, просто показав Чавеса", — сказал Кочес.

Между тем Министерство иностранных дел Венесуэлы официально заявило, что информация о смерти Уго Чавеса не соответствует действительности.

Напомним, Уго Чавес, проходящий реабилитацию после удаления раковой опухоли, вернулся в Венесуэлу 18 февраля. До этого с начала декабря 2012 года венесуэльский лидер находился в Гаване, где ему была сделана операция. Как оказалось впоследствии, послеоперационное восстановление проходило с некоторыми осложнениями, что, наряду с недостатком официальной информации, породило серию спекуляций о критическом состоянии здоровья президента.