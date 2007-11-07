Саакашвили сожалеет, что полиция применила дубинки

Президент Грузии Михаил Саакашвили видит за последними событиями в Тбилиси след российских спецслужб.

"От наших спецслужб поступили сведения об альтернативном правительстве, созданном в России", - заявил Саакашвили в телеобращении к нации, сообщают РИА новости.

"Наш народ не допустит гражданской войны, событий, подобных тем, что были в 1991 году. Мониторинг, проведенный нашими спецслужбами показал, на что шли и деньги и инструкции", - отметил грузинский лидер.

Также, по данным Новости-Грузия, Саакашвили выразил сожаление в связи с применением полицией дубинок и спецсредств против оппозиции в центре Тбилиси.

"В этом нет ничего приятного. Это вызывает большую боль в моем сердце. Сожалею, что были применены дубинки, когда происходили столкновения демонстрантов с полицией", - сказал Саакашвили в обращении к нации.

По его словам, это "не полезно для Грузии". Президент Грузии также добавил, что многие государства "радуются" событиям, которые происходят в Грузии. "Это льет воду на их мельницу", - отметил он.