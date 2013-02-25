Рауль Кастро переизбран руководителем Кубы

Рауль Кастро переизбран председателем Государственного совета Кубы на новый пятилетний срок до 2018 года в ходе прямого и тайного голосования на первой сессии Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) восьмого созыва.

Как сообщает РИА Новости, согласно Конституции председатель Госсовета является главой государства и правительства Кубы. Результаты голосования сообщила в эфире кубинского государственного телевидения председатель Национальной избирательной комиссии (НИК) Алина Бальсейра. Первым заместителем Рауля Кастро стал 52-летний Мигель Диас-Канель, бывший министр высшего образования, инженер-электрик по специальности. Он сменил на этом посту 82-летнего Хосе Рамона Мачадо Вентуру, который стал заместителем.

Заместителями председателя Госсовета также избраны руководитель главного контрольного управления Гладис Бехерано, экс-министр информатики и связи Рамиро Вальдес, первый секретарь коммунистической партии в провинции Гавана Ласара Мерседес Лопес, генеральный секретарь Центрального профсоюза трудящихся Сальвадор Вальдес.

На сессии парламента нового созыва избран его председатель, которым стал член политбюро ЦК компартии Эстебан Ласо. Рикардо Аларкон (75 лет), который возглавлял парламент два десятилетия, перед всеобщими выборами не был внесен в избирательные списки.