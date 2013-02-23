Гражданин Украины признал себя виновным на суде в Нью-Йорке

В.Пономаренко был арестован в декабре 2011 года в международном аэропорту Нью-Йорка, когда в его багаже были обнаружены три мощных снайперских прицела, два прицела с системой ночного видения и одна тепловизионная камера. Сотрудники американских спецслужб следили за подозреваемым с самого момента приобретения им оборудования и произвели арест перед тем, как он намеревался вылететь в Украину.

"Подсудимый пытался обойти законы, которые стоят на защите нашей национальной безопасности, предотвращая попадание специальных технологий не в те руки", - цитирует РИА Новости слова прокурора.

Как отмечает издание, вывоз из США подобного оборудования требует оформления в таможенных органах специальной экспортной лицензии. Это требование, по мнению американских властей, помогает избежать попадания высокотехнологичных компонентов оружия в руки террористических и иных преступных группировок.

О дате вынесения приговора Пономоренко пока не сообщается.