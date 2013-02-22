СМИ: Усыновитель в США застрелил 13-летнего мальчика из Украины

Как сообщили российские дипломаты, они поставили в известность о случившемся украинских коллег и Госдепартамент США.

Как передает ИТАР-ТАСС, погибший ребенок не состоял на российском консульском учете, и соответственно подлинные его имя и фамилия россиянам неизвестны. В Америке его звали Эндрю Артур Батлер, на момент гибели в июне 2011 года ему было 13 лет.

Обстоятельства трагедии, произошедшей в городке Хеджсвилл (штат Западная Вирджиния), в общих чертах известны. Приемный отец подростка Уильям Аллан Батлер убил его выстрелом в голову. Он сам рассказал об этом прибывшим на место происшествия полицейским, сказав, будто оборонялся.

Как утверждал Батлер-старший, которому тогда было 73 года, он решил поучить приемного сына обращению с оружием, дал ему пистолет и вывел во двор. По его словам, он пошел устанавливать мишень и в это время услышал за спиной выстрел. Решив, что Эндрю пытался его застрелить, он развернулся и выстрелил мальчику в голову.

Убийцу судили, но он пошел на сделку со следствием и в итоге признал себя виновным лишь в преступной неосторожности - на том основании, что дал заряженное оружие ребенку. Его приговорили к тюремному заключению.

Российским дипломатам пришлось разбираться в этой истории после телефонного звонка в посольство одного из соседей Батлера. Тот узнал из СМИ о проблемах с российскими детьми в США и решил на всякий случай поделиться информацией, поскольку думал, что погибший мальчик тоже был русским.

В семье Батлеров было еще двое приемных детей. Из полицейских протоколов также известно, что 12-летняя девочка находилась в момент трагедии в доме и, выглянув в окно, видела, как упавший на землю брат истекал кровью.