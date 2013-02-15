СМИ: Грузия не намерена бойкотировать Олимпиаду-2014 в Сочи
22:53, 15 февраля 2013Мир
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Грузия не намерена бойкотировать зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Как заявила сегодня в Тбилиси глава МИД Грузии Майя Панджикидзе, страна "обязательно примет участие в этих Олимпийских играх".
Иванишвили говорит, что участие в сочинской Олимпиаде важна Грузии
Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили заверил, что республика примет участие в сочинской Олимпиаде, передает ИТАР-ТАСС.
"Наше участие в этой Олимпиаде важно, как в плане налаживания отношений с РФ, так и для самих спортсменов Грузии", - сообщил премьер-министр. По его словам, "Грузия не может и не будет наказывать своих спортсменов, желающих участвовать в зимней Олимпиаде".
Ранее представители правившей до недавнего времени в Грузии партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили заявляли, что страна не намерена участвовать в Играх-2014. Однако официального решения на этот счет власти так и не приняли.
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