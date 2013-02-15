СМИ: Грузия не намерена бойкотировать Олимпиаду-2014 в Сочи

Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили заверил, что республика примет участие в сочинской Олимпиаде, передает ИТАР-ТАСС.

"Наше участие в этой Олимпиаде важно, как в плане налаживания отношений с РФ, так и для самих спортсменов Грузии", - сообщил премьер-министр. По его словам, "Грузия не может и не будет наказывать своих спортсменов, желающих участвовать в зимней Олимпиаде".

Ранее представители правившей до недавнего времени в Грузии партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили заявляли, что страна не намерена участвовать в Играх-2014. Однако официального решения на этот счет власти так и не приняли.