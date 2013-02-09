В Германии уличенная в плагиате соратница Меркель покидает пост министра
Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что одна из ее самых близких соратниц, министр образования Германии Аннетте Шаван, которая несколько дней назад была лишена ученой степени за плагиат при написании диссертации, уходит в отставку.
На этом посту ее сменит Йоханна Ванка, до последнего времени возглавлявшая министерство науки и культуры федеральной земли Нижняя Саксония, передает РИА «Новости».
Ранее А.Шаван заявляла, что покидать пост министра образования не намерена. Все обвинения в некорректном цитировании она отвергает и в ближайшее время хочет обжаловать лишение ученого звания в суде. До последнего времени А.Меркель выражала своей подчиненной "полное доверие".
Скандал вокруг министра образования стал сильным ударом для партийного союза ХДС/ХСС и лично А.Меркель в канун выборов в Бундестаг. Новый состав федерального парламента будет избран 22 сентября. По итогам выборов будет сформировано новое правительство и названо имя нового канцлера. За возможность остаться главой Кабмина еще на четыре года А.Меркель борется с экс-министром финансов Пеером Штайнбрюком.
Совет факультета философии Дюссельдорфского университета, где в 1980 году защищалась А.Шаван, на заседании 5 февраля принял решение признать недействительной ее кандидатскую диссертацию и лишить министра ученой степени. Как отметил декан факультета Бруно Блекманн, совет пришел к выводу, что в своей диссертации "Личность и совесть" она "систематически и преднамеренно использовала результаты чужого интеллектуального труда" без оформления соответствующих ссылок.