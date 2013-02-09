В Германии уличенная в плагиате соратница Меркель покидает пост министра

На этом посту ее сменит Йоханна Ванка, до последнего времени возглавлявшая министерство науки и культуры федеральной земли Нижняя Саксония, передает РИА «Новости».

Ранее А.Шаван заявляла, что покидать пост министра образования не намерена. Все обвинения в некорректном цитировании она отвергает и в ближайшее время хочет обжаловать лишение ученого звания в суде. До последнего времени А.Меркель выражала своей подчиненной "полное доверие".

Скандал вокруг министра образования стал сильным ударом для партийного союза ХДС/ХСС и лично А.Меркель в канун выборов в Бундестаг. Новый состав федерального парламента будет избран 22 сентября. По итогам выборов будет сформировано новое правительство и названо имя нового канцлера. За возможность остаться главой Кабмина еще на четыре года А.Меркель борется с экс-министром финансов Пеером Штайнбрюком.

Совет факультета философии Дюссельдорфского университета, где в 1980 году защищалась А.Шаван, на заседании 5 февраля принял решение признать недействительной ее кандидатскую диссертацию и лишить министра ученой степени. Как отметил декан факультета Бруно Блекманн, совет пришел к выводу, что в своей диссертации "Личность и совесть" она "систематически и преднамеренно использовала результаты чужого интеллектуального труда" без оформления соответствующих ссылок.