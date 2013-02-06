Еврокомиссия предлагает за подделку евро давать минимум полгода

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном 5 февраля Комиссией проекте Директивы ЕС.

Проектом, в частности, предусматривается усилить трансграничное сотрудничество стран-членов ЕС в расследовании преступлений по подделке денег.

Кроме того, предусматривается ввести во всех странах-членах минимальную ответственность за серьезные преступления в сфере подделки денег сроком от 6 месяцев заключения. При этом, максимальное наказание за такие преступления предлагается установить на уровне по меньшей мере в 8 лет.

Проект Директивы будет передан на рассмотрение Совету ЕС и Европарламенту.

По оценкам Еврокомиссии, с момента введения евро в 2002 году, общие убытки от его подделки достигли 500 млн. евро.

В целом, в обращении в мире находятся купюры евро на сумму в 913 млрд., монеты – на сумму в 16 млрд. евро.