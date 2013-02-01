В Китае более десяти фур упали с моста после взрыва пиротехники

Региональные СМИ сообщают о 26 погибших, при этом, по данным агентства Синьхуа, погибли четверо. По сообщению "Чжунго синьвэнь", к настоящему времени удалось спасти 15 человек, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу в 8.52 по местному времени (02.32 за киевским) на скоростной трассе Ляньхо в провинции Хэнань. По невыясненным пока причинам взорвалась фура, перевозившая пиротехнику. В результате взрыва обрушился 80-метровый участок автомобильного моста над рекой Ичан. Общая протяженность моста, как сообщают СМИ, составляет порядка 160 метров, высота - около 30.

На фотографиях с места аварии видно, что русло реки сухое, видны упавшие с моста грузовики, контейнеры.

Трасса Ляньхо (G30) соединяет шесть китайских провинций, более 600 километров этой дороги проходит по территории провинции Хэнань. В пятницу в результате инцидента движение по Ляньхо частично приостановлено. На место инцидента прибыли 11 пожарных расчетов.