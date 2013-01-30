Социологи из РФ: Россияне стали лучше относиться к Украине

Россияне стали лучше относиться к Украине.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный в январе 2013 года аналитическим центром Юрия Левады «Левада-Центр», результаты которого переданы УНИАН.

Так, на вопрос «Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?», 10% респондентов ответили «очень хорошо» (в ноябре прошлого года - 8%), 64% - «в основном хорошо» (61% - в ноябре 2012 года). При этом 16% ответили, что относятся к Украине «в основном плохо», (ранее - 19%), 2% - «очень плохо» (ранее - 4%). Затруднились с ответом 9%.

В то же время, только 4% оценивают нынешние отношения между Россией и Украиной как дружеские, 12% назвали отношения между странами хорошими, добрососедскими, 34% - нормальными, спокойными. При этом 34% опрошенных считают, что отношения между Украиной и РФ прохладные, 9% - напряженные, 1% - враждебные. Затруднились с ответом – 6%.

Кроме того, 13% респондентов считают, что отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами - с закрытыми границами, визами, таможнями. 64% ответили, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами - с открытыми границами, без виз и таможен. 18% считают, что Россия и Украина должны объединиться в одно государство. 6% затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос, на сотрудничество с какими странами России прежде всего следует ориентироваться в своей внешней политике, 18% респондентов указали США; 48% - Западную Европу (Германия, Франция, Великобритания); 22% - Япония; 30% - Индия и Китай, 46% - Украина, Беларусь, Казахстан, другие страны СНГ; 10% - Куба, Венесуэла, Сирия, Иран, Северная Корея; 16% затруднились с ответом.

Опрос проводился 18-21 января 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1596 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.