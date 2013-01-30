Посланник ООН: Сирию разрушают на глазах всего мира

По словам посланника ООН и Лиги арабских государств, Сирию уничтожают "кусок за куском", и это будет иметь тяжелые последствия для всего ближневосточного региона.

Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как стало известно о новой резне в северном городе Алеппо.

В западном районе этого города Бустан-аль-Каср нашли 70 человеческих тел, затопленных в реке, говорят оппозиционные активисты.

Большинство погибших были со связанными за спиной руками, а в их головах были огнестрельные раны.

В течение последних месяцев господин Брахими пытался найти решение конфликта, основываясь на мирном плане, одобренном на международной конференции в июне 2012 года.

По данным ООН, от конфликта погибли уже более 60 000 человек.

Корреспондент ВВС в ООН Барбара Плэтт говорит, что прямолинейная оценка ситуации в Сирии, которое прозвучало из уст господина Брахими, отражает его разочарование неспособностью Совета безопасности разрешить ситуацию.

"Дело дошло до беспрецедентных ужасов. Эта трагедия не имеет конца", - сказал мирный посланник на закрытом заседании с участием 15 членов Совбеза, говорят дипломаты.

"Страна разваливается на глазах у всех. Помочь может только международное сообщество, и в первую очередь, Совет безопасности", - сказал господин Брахими.

Позже, общаясь с прессой, он сказал, что противостояние сирийского правительства и оппозиции разрушает страну "кусок за куском".

Он добавил, что Совет безопасности ООН "не может продолжать говорить: "Между нами нет согласия. Поэтому подождем лучших времен".

"Думаю, они должны уже сейчас решить эту проблему", - сказал господин Лахири.

BBC Украина