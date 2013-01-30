Министр обороны Египта предупредил о крахе государства

Министр обороны Египта Абдель-Фаттах ас-Сисси сделал серьезное предупреждение противоборствующим силам страны. Он объявил, что противостояние между властями и оппозицией может привести к краху государства. Армия пока сохраняет нейтралитет и не пользуется широкими полномочиями по наведению порядка, которыми накануне наделил ее парламент. Однако, по оценке экспертов, военные могут изменить эту позицию и взять власть в свои руки, сообщает Коммерсант.

"Дальнейшая борьба между политическими силами за управление страной может обернуться крахом государства,— предупредил генерал Абдель-Фаттах ас-Сисси.— Если нынешнюю ситуацию оставить без срочного и комплексного лечения, это приведет к тяжелейшим последствиям, которые отразятся в первую очередь на стабильности и целостности страны".

Противостояние между президентом-исламистом Мохаммедом Мурси и либеральной оппозицией выплеснулось на улицы в конце минувшей недели. Манифестации в честь второй годовщины революции, приведшей в 2011 году к свержению режима Хосни Мубарака, быстро переросли в антипрезидентские. Демонстранты в крупных городах требуют отставки президента, отмены "исламской конституции" и формирования правительства национального единства. Полиция справиться с беспорядками не смогла. Число погибших в столкновениях уже превысило 50 человек. С подачи президента Мурси верхняя палата парламента наделила армию широкими полномочиями по наведению порядка. Однако военные пока ограничились взятием под контроль стратегически важных объектов вроде Суэцкого канала.