Число убитых в результате беспорядков в Египте достигло 36 человек

Как передает ИТАР-ТАСС, многие участники беспорядков получили огнестрельные ранения.

Ожесточенные столкновения между местными жителями и силовиками возникли в субботу после того, как погибли два египетских футболиста. Сегодня были убиты бывший вратарь клуба премьер-лиги «Аль-Масри» (в 1998 году он вместе с товарищами по команде привел ее к победе в национальном чемпионате), также игрок Мухаммед ад-Дазуи из другой команды Порт-Саида – «Аль-Марих», входящей в третий дивизион.

Столкновения были спровоцированы вынесенным сегодня утром судом смертным приговором в отношении 21 фигуранта, проходившего по делу о так называемой «бойне Порт-Саида». 1 февраля прошлого года в этом средиземноморском городе во время футбольного матча между «Аль-Масри» и столичным «Аль- Ахли» произошла массовая драка болельщиков, приведшая к гибели 74 египтян.

Тысячи родственников приговоренных и ультрас (радикально настроенных болельщиков «Аль-Масри») пошли на штурм тюремного комплекса, где содержатся обвиняемые. Позднее они атаковали несколько полицейских участков, здание местного суда, казармы МВД и попытались прорваться к администрации Суэцкого канала, встречая ожесточенное сопротивление стражей порядка. В стычках, по свидетельству очевидцев, обеими сторонами активно применялось огнестрельное оружие. Позднее представители министерства внутренних дел сообщили, что по сотрудникам ведомства велся огонь не из ружей и пистолетов, а из автоматического оружия.

Беспорядки в настоящее время продолжаются, несмотря на то, что на городских улицах были размещены армейские подразделения. Под особый контроль ими взяты здание тюрьмы, госучреждения, в первую очередь портовый комплекс и здание управления Суэца. В местах наиболее ожесточенных стычек введен комендантский час.

Между тем поступает информация о том, что группа неизвестных вступила в перестрелку с силовиками в районе администрации порта, а также обстреляла из автоматов несколько судов, проходивших по Суэцкому каналу. В частности, известно, что под огонь попал греческий паром, следовавший из израильского города Хайфа. По данным МИД Греции, на который ссылается агентство Франс Пресс, никто из находившихся на его борту не пострадал.

Подоспевшая береговая охрана открыла огонь по нападавшими, которые сразу после этого скрылись. Вслед за беспорядками на всем протяжении канала начали размещаться подразделения ВМС. Армия взяла под охрану оба берега этого важнейшего водного коридора, соединяющего Средиземное и Красное моря. Командование ВС официально заявило, что без предупреждения будет стрелять на поражение по всем, кто попытается воспрепятствовать движению судов или напасть на них.