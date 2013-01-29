Россия ведет переговоры с Грузией о возвращении в СНГ
13:18, 29 января 2013Мир
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Возвращение Грузии в СНГ должно произойти исключительно по собственной воле руководства этой страны.
В СНГ ждут, что Грузия вернется
Об этом заявил журналистам во вторник в Минске директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
"Никто Грузию из СНГ не исключал, это было решение этого государства", - сказал Евдокимов, добавив, что представители Грузии должны сами принять решение о возвращении страны в Содружество, пишет РИА "Новости".
Евдокимов отметил, что с руководством Грузии уже начаты контакты по этому вопросу и выразил мнение, что ни одна из стран не будет против возвращения Грузии в Содружество.
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