Россия ведет переговоры с Грузией о возвращении в СНГ

13:18, 29 января 2013
Мир
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Возвращение Грузии в СНГ должно произойти исключительно по собственной воле руководства этой страны.

В СНГ ждут, что Грузия вернется

Об этом заявил журналистам во вторник в Минске директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

"Никто Грузию из СНГ не исключал, это было решение этого государства", - сказал Евдокимов, добавив, что представители Грузии должны сами принять решение о возвращении страны в Содружество, пишет РИА "Новости".

Евдокимов отметил, что с руководством Грузии уже начаты контакты по этому вопросу и выразил мнение, что ни одна из стран не будет против возвращения Грузии в Содружество.

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