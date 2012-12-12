Грузия показала СНГ «от ворот поворот»

Грузия не примет приглашение вступить в СНГ.

Об этом заявила сегодня журналистам глава МИД страны Майя Панджикидзе, передает ИТАР-ТАСС.

Она отметила, что "Грузия уже избрала свой внешнеполитический курс - это курс на интеграцию в евроатлантические структуры и не примет приглашение вступить в СНГ".

По словам М.Панджикидзе, "Грузия не откажется от интеграции в НАТО и ЕС, этот курс остается неизменным".

А заместитель секретаря Совбеза республики Бату Кутелия заявил журналистам, что "место Грузии не в СНГ, а в евроатлантических структурах".

Как сообщалось, накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Минске, что Беларусь, как страна, председательствующая в 2013 году в СНГ, пригласит Грузию в состав Содружества.

"Мы вас ждем в СНГ, - обратился он к Грузии. - Я буду просить вас вернуться в СНГ, вы ничего не потеряете, и Россия будет только "за".