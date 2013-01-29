Депутат Европарламента ощутила стресс, побывав у Тимошенко

Об этом она заявила в комментарии проекту «ЕС-плюс».

«Я очень обеспокоена ухудшением состояния здоровья г-жи Тимошенко. Сейчас иностранные специалисты, например из клиники «Шарите» должны снова посетить г-жу Тимошенко в тюрьме с тем, чтобы получить независимую информацию о ее состоянии», - заявила депутат.

Она также выразила убежденность в том, что представители Европарламента Александр Квасневский и Пет Кокс должны продолжить отслеживать ситуацию Ю.Тимошенко очень внимательно.

«Когда я сама посетила Ю.Тимошенко в тюрьме, я смогла оценить стресс, вызванный постоянным наблюдением, и понять, что это значит - не иметь никакой возможности избавиться от наблюдения», - подчеркнула Р.Хармс.

Состояние здоровья Ю.Тимошенко, находящейся в Харьковском тюремном госпитале, значительно ухудшилось в пятницу, 18 января. 8 января бывший премьер-министр Украины объявила акцию гражданского неповиновения, требуя убрать постоянное видеонаблюдение за ней, которое, по словам ее адвокатов, осуществляется, в том числе в туалете и душе.

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А.Квасневский и П.Кокс с июня 2012 года от имени Европарламента изучают уголовные дела против Ю. Тимошенко и ведут переговоры с властями о выходе из ситуации.

Дела против Ю.Тимошенко и ряда других бывших членов ее правительства в Украине вызвали осложнения Киева с Брюсселем, который неоднократно заявлял о применении избирательного правосудия в Украине, отмечает «ЕС-плюс».