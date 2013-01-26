Политологи: европейцы будут говорить о Тимошенко, но не станут рисковать

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на пресс-конференции в Киеве директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев сказал: «Я не думаю, что Европа откажется от подписания, если этот процесс пройдет публично».

По его словам, Европа будет продолжать рекомендовать Украине найти способ урегулирования ситуации с Ю.Тимошенко, однако это «помеха не смертельная для европейской власти в ее видах на Украину, и украинская власть это осознает».

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В свою очередь, председатель Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко отметил, что напряженность по теме Ю.Тимошенко, естественно, возрастет ближе к дате запланированного подписания Соглашения об ассоциации.

«Да, европейцы будут говорить о Ю.Тимошенко, но они не станут рисковать - они доведут до логического завершения саммит об ассоциации», - сказал В.Фесенко, добавив, что непосредственная ратификация Соглашения может состояться только после 2015 года - по результатам выборов в Украине.

Возвращаясь к теме дела Е.Щербаня и роли в нем Ю.Тимошенко, В.Фесенко отметил, что, по его мнению, то, что происходило в последние две недели, это очередной информационный всплеск вокруг Ю.Тимошенко, то есть обе стороны в очередной раз обменялись ударами.

«Все это, скорее, информационные войны, чтобы ответить на удары противника», - сказал В.Фесенко.

При этом он выразил предположение, что, возможно, либо после внеочередной, либо после очередной сессии Верховной Рады скандалы вокруг экс-премьера пойдут на спад и следующий их всплеск можно будет ожидать ближе к ноябрьскому саммиту Украина – ЕС (когда запланировано подписание Соглашения об ассоциации – УНИАН).

Комментируя скандал, разгоревшийся в последние дни вокруг защитника Ю.Тимошенко Сергея Власенко, политолог выразил мнение, что это можно расценить как удар по лицам, которые обеспечивают коммуникацию Ю.Тимошенко с внешним миром, отвлечение их от исполнения обязанностей по ее защите.

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Напомним, 21 января С.Власенко заявил о возможном аресте. "Скорее всего, что через три недели меня арестуют”, - сказал С.Власенко. По его словам, в Верховную Раду Украины будет направлено представление по трем эпизодам - разбой, похищение автомобиля и невыполнение решения по гражданскому делу. “В Верховной Раде это представление будет проголосовано”, - сказал С.Власенко, отметив, что за то, в чем его обвиняют, ему угрожает от 3 до 7 лет.

24 января, С.Власенко не выпустили из аэропорта “Борисполь” в Страсбург на сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ссылаясь на прошлогоднее решение Печерского районного суда Киева.