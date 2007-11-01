Лужков заплатит за испорченную солью обувь

Московская власть, уверена в безвредности применяемых ими противогололедных реагентов, обещает вернуть всем желающим деньги за испорченную этими веществами обувь. Как сообщает Лента.ру, об этом заявил на пресс-конференции первый вице-мэр и глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

По его словам, в последние годы в Москве используются новые реагенты, которые значительно менее вредны, чем соль, применявшаяся ранее. Бирюков также отметил, что с прошлого года для борьбы со льдом во дворах применяется мелкий щебень, которого в этом году закуплено 150 тысяч тонн.

В пресс-релизе, распространенном комплексом городского хозяйства Москвы, напоминается, что в этом году будут использоваться реагенты хлоридной группы, передает РИА Новости. В частности, речь идет о водном растворе хлоридов натрия (пищевая соль) и кальция, а также о твердых компонентах на их основе.