Дипломаты США отказываются ехать в Ирак
12:15, 01 ноября 2007Мир
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10 дней на размышления
Сотни американских дипломатов выразили возмущение решением Государственного департамента США принудительно отправлять их на дипломатическую работу в Ирак.
Эти дипломаты провели встречу с правительственными чиновниками после того, как их избрали кандидатами на заполнение вакансий в посольстве США в Багдаде и дипломатических представительствах в других провинциях Ирака.
Дипломатам дали 10 дней на размышления.
Если они не примут назначения в Ирак, часть вакансий будут заполнена в принудительном порядке.
А те, кто откажется ехать работать в Ирак, могут потерять работу.
Дипломаты выразили обеспокоенность, что назначение в представительство их страны в Ираке может стать смертным приговором.
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