Дипломаты США отказываются ехать в Ирак

Сотни американских дипломатов выразили возмущение решением Государственного департамента США принудительно отправлять их на дипломатическую работу в Ирак.

Эти дипломаты провели встречу с правительственными чиновниками после того, как их избрали кандидатами на заполнение вакансий в посольстве США в Багдаде и дипломатических представительствах в других провинциях Ирака.

Дипломатам дали 10 дней на размышления.

Если они не примут назначения в Ирак, часть вакансий будут заполнена в принудительном порядке.

А те, кто откажется ехать работать в Ирак, могут потерять работу.

Дипломаты выразили обеспокоенность, что назначение в представительство их страны в Ираке может стать смертным приговором.

ВВС