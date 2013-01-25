Россия не имеет ничего против «мирного иранского атома»

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут РИА "Новости".

"Действительно, мы стоим на тех же позициях по Ирану, что и американские партнеры, и стратегически разделяем те же принципы. Мы не хотим ставить под угрозу режим нераспространения, но, в то же время, мы признаем права иранцев на мирную ядерную энергию", - заявил Песков в интервью американскому изданию National Interest.

По его словам, Россия предпринимает целый спектр дипломатический и политических мер, чтобы удостовериться, что режим нераспространения Ираном соблюдается должным образом, а также, "чтобы заверить мировое сообщество в том, что все адекватные меры приняты, а обеспокоенности сняты".

"В этом смысле мы должны продолжать наш диалог с иранской стороной. Мы все еще располагаем возможностями для дипломатических действий, а значит, должны использовать наше влияние, наше совместное влияние для продолжения диалога с Ираном", - сказал Песков.