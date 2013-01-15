СМИ: Иран запустит в космос обезьяну

Об этом заявил сегодня руководитель Космического агентства ИРИ Хамид Фазели, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, сейчас ученые ведут отбор претендентов из отряда в 40 обезьян, и одна из них должна будет отправиться в космос. "Это событие произойдет в период с 31 января по 10 февраля, когда будут проходить торжества в ознаменование победы Исламской революции 1979 года", - сообщил Х.Фазели.

В феврале 2010 года в результате успешного запуска ракеты "Кавешгяр-3" в космос была отправлена капсула с "живыми организмами" - первый подобный эксперимент для Ирана.

Два года назад президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад поставил перед иранскими учеными задание - до конца текущего десятилетия отправить в космос человека.